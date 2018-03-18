Алтайский спикер: мы действительно выбираем свое будущее
Барнаул, 18 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. «Сегодня самый важный день в жизни нашего государств. Вся страна пользуется своим конституционным правом проголосовать за будущее России, за её президента. Алтайский край, как один из субъектов Российской Федерации, принимает в выборах активное участие», — отметил, отдавая свой голос за президента, председатель Алтайского краевого законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.
Вместе с ним на избирательный участок №32 в Барнауле («Алтайский государственный колледж») пришли пришли его внучки Маша и Саша. Маша пойдет в школу только на следующий год, но она уже все прекрасно понимает. На вопрос журналистов будет ли Маша голосовать, когда вырастет, девочка ответила лаконично и твердо: «Да!», — информирует сайт алтайских единороссов.
«Нужно четко осознавать, что мы действительно выбираем свое будущее. Не случайно сегодня я пришел сюда с родственниками. Голосовать вместе — наша семейная традиция. На избирательный участок мы всегда приходим вместе вне зависимости от типа выборов. Не стал исключением сегодняшний день, который, конечно, имеет особое значение», — подчеркнул алтайский спикер Александр Романенко.
Напомним, По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей. По состоянию на 10:00 (местн.) явка составила 10,76%.