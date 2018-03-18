Барнаул, 18 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. «Сегодня самый важный день в жизни нашего государств. Вся страна пользуется своим конституционным правом проголосовать за будущее России, за её президента. Алтайский край, как один из субъектов Российской Федерации, принимает в выборах активное участие», — отметил, отдавая свой голос за президента, председатель Алтайского краевого законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

Сайт алтайского отделения партии «Единая Россия» Председатель Алтайского краевого законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко

Вместе с ним на избирательный участок №32 в Барнауле («Алтайский государственный колледж») пришли пришли его внучки Маша и Саша. Маша пойдет в школу только на следующий год, но она уже все прекрасно понимает. На вопрос журналистов будет ли Маша голосовать, когда вырастет, девочка ответила лаконично и твердо: «Да!», — информирует сайт алтайских единороссов.

«Нужно четко осознавать, что мы действительно выбираем свое будущее. Не случайно сегодня я пришел сюда с родственниками. Голосовать вместе — наша семейная традиция. На избирательный участок мы всегда приходим вместе вне зависимости от типа выборов. Не стал исключением сегодняшний день, который, конечно, имеет особое значение», — подчеркнул алтайский спикер Александр Романенко.

Напомним, По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей. По состоянию на 10:00 (местн.) явка составила 10,76%.