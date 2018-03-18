Москва, 18 марта, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Усилия Центризбиркома по повышению явки на президентских выборах 18 марта увенчались успехом, о чем свидетельствуют показатели явки на востоке России, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Sakhalin.gov.ru На избирательном участке

«Весьма интересны показатели явки на востоке России. Она значительно больше чем на президентских выборах 2012 года и на прошлых думских выборах.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что усилия направленные Центральной избирательной комиссией на повышение явки увенчались успехом.

Как я понимаю во многом явке способствует законодательно разрешенная подвозка работодателями своих работников на избирательные участки, что важно для северян-вахтовиков, и возможность выбора избирательного участка посредством «Мобильного избирателя».

В России 18 марта проходят выборы президента. К настоящему времени открылись все избирательные участки страны.

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