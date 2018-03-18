Усилия ЦИК по повышению явки увенчались успехом — эксперт
Москва, 18 марта, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Усилия Центризбиркома по повышению явки на президентских выборах 18 марта увенчались успехом, о чем свидетельствуют показатели явки на востоке России, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.
«Весьма интересны показатели явки на востоке России. Она значительно больше чем на президентских выборах 2012 года и на прошлых думских выборах.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что усилия направленные Центральной избирательной комиссией на повышение явки увенчались успехом.
Как я понимаю во многом явке способствует законодательно разрешенная подвозка работодателями своих работников на избирательные участки, что важно для северян-вахтовиков, и возможность выбора избирательного участка посредством «Мобильного избирателя».
В России 18 марта проходят выборы президента. К настоящему времени открылись все избирательные участки страны.
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