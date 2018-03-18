Ярославль, 18 марта, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета города Ярославля Дмитрий Петровский, проголосовавший с самого утра на президентских выборах, отметил, что очередей за дешевым продуктами не наблюдается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Первая волна избирателей пошла, никакого ажиотажа за дешевым продуктами нет», — говорит Дмитрий Петровский.

В доказательство он приводит фото: действительно, ярославцы с утра не очень интересуются дешевыми крупами.

Напомним, что в Ярославле вблизи 26 наиболее крупных избирательных участков 18 марта организованы ярмарки по продаже продуктов по социальным ценам. Помимо этого, 18 марта в муниципальном транспорте проезд для всех пассажиров в течение дня — бесплатный.