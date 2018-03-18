Москва, 18 марта, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова простояла в очереди на избирательном участке в центре Москвы полчаса, пока смогла отдать свой голос на президентских выборах, сообщает Life.

Cikrf.ru Элла Памфилова

Памфилова пришла голосовать на избирательный участок №145 в здании Центрального телеграфа. Своей очереди она ждала 30 минут.

«Немного огорчает, что мороз большой, очень холодно», — сказала Памфилова.

Она пояснила, что очередь на участке связана с новым механизмом «Мобильный избиратель». Благодаря системе граждане России могут легко открепиться от участка по месту регистрации и проголосовать в любом другом.

Конкретно на участке №145 голосовали артисты, которые сегодня выступают, — из Смоленской области, из Бурятии. Так Памфилова объяснила очередь.

В России 18 марта проходят выборы президента. К настоящему времени открылись все избирательные участки страны.