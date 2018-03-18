Циолковский, Амурская область, 18 марта, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Самые активные избиратели в Амурской области живут в новом городе Циолковский. Так, на полдень 18 марта на выборах президента РФ избирательные участки здесь посетили более 48,3% граждан, имеющих право голоса. Самая высокая явка по-прежнему в Шимановском районе — 52,86%, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Выборы

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Строители космодрома Восточный, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли и жители города голосуют на трёх избирательных участках, один из которых открылся впервые в этом году — в новом микрорайоне космического города Циолковский.

«Особенностью этого избирательного участка является то, что здесь голосуют граждане, зарегистрированные по месту жительства в других регионах, либо не имеющие регистрации в пределах РФ», — пояснила председатель территориальной избирательной комиссии ЗАТО Циолковский Светлана Михолап.

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Кроме того, в космическом городе в большом зале музея космонавтики находится именной участок — имени Константина Эдуардовича Циолковского.

«В целом выборы идут очень активно. Уже поехали на голосование вне помещений», — рассказала Светлана Михолап.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента РФ. За этот пост борются восемь претендентов, в том числе и действующий глава государства Владимир Путин, принимающий участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

По состоянию на полдень наименее активно голосование в Амурской области идёт в Благовещенске (23,14%), городе Свободный (24,99%) и Благовещенском районе (24,22%). К 10:00 избирательные участки региона посетили 11,62% избирателей, или 72 993 человека.