Москва, 18 марта, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве в Козихинском переулке.

Пресс-служба Саратовского областного правительства Вячеслав Володин

18 марта в России проходят выборы президента РФ, на пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).