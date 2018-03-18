Челябинск, 18 марта, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Челябинской области на 10:00 по местному времени (08:00 мск) проголосовали 9,05% избирателей. Это значительно больше, чем было на тот же час в 2012 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator74.ru На избирательном участке. Челябинск

Наиболее активны жители Пластовского района. Там явка превышает 17%.

Напомним, в 2012 году на 10:00 явка была 5,55%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России сегодня проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь человек.