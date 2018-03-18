Барнаул, 18 марта, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае на избирательный участок пришла 104-летняя пенсионерка. Это вдова погибшего участника Великой Отечественной войны Раиса Павловна Панкова из села Заковряшино Крутихинского района.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы в Алтайском крае

«Уже и не помню, когда голосовала в первый раз, но на выборы хожу всегда. Ведь это очень важно — президента выбирать. Мы сами должны решить, кто будет руководить нашей великой страной. Лично я голосую не за человека. Мой голос сегодня — за сильную Россию, ее судьба сегодня в наших руках», — считает женщина.

Судьба самой Раисы Павловны Панковой — это целая веха в истории. Родилась и выросла она в селе Заковряшино. Здесь же повстречала своего супруга Михаила. В 39-ом году у них появился сын. Жили, работали, строили планы. Их нарушила война.

«Я проводила мужа на фронт, их увезли в Камень — на — Оби. Пришла домой, а там письмо — в нем «бронь» на мужа. Бегом побежала в Камень, думала успею его вернуть. Но опоздала. Эшелон с новобранцами ушел. А в следующем письме уже похоронка пришла», — вспоминает женщина.

С тех пор Раиса Павловна живет одна. Рассчитывать приходится только на собственные силы. Их пока хватает. В селе Заковряшино у нее свой дом. Свой 100-летний юбилей отметила ремонтом — пристроила к дому новую веранду. В меру сил занимается домашним хозяйством, любит смотреть телевизор.

«По телевизору узнала, что в день выборов будет проходить конкурс — сделай фото. Призы разыгрываются хорошие. Я подумала, что надо принять участие. Интернета и современного телефона у меня нет. Но ребята пообещали помочь сделать фотографию на участке. Вдруг удастся выиграть телевизор», — простодушно призналась Раиса Павловна.

Молодые активисты поддержали инициативу долгожительницы. После голосования они сделали селфи и выложили в Интернет. Теперь жители края своим голосованием в социальных сетях лайками решат, сбудется ли ее мечта о новом телевизоре.