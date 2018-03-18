Ярославль, 18 марта, 2018, 09:01 — ИА Регнум. На 20 избирательных участках Ярославля подсчет голосов перевели в ручной режим из-за «технических проблем при запуске комплексов обработки избирательных бюллетеней», сообщат корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, о возникших проблемах с КОИБами сообщил представитель движения «Голос» Антон Шейнин.

«С УИК 237 сообщают, что не работает флешка из комплекта КОИБа, и такая ситуация по всему Фрунзенскому району (со слов представителя комиссии). Видимо, нас ждет ручной подсчёт», — предрек он.

По поступающим в «Голос» сообщениям, такая же ситуация сложилась и в других районах.

В облизбиркоме подтвердили: действительно, сегодня утром на ряде избирательных участков в Ярославле возникли технические проблемы при запуске комплексов обработки избирательных бюллетеней. В этой связи подсчет голосов на этих участках будет осуществляться в ручном режиме.

Вчера тестирование успешно прошли 100 процентов КОИБов. Однако сегодня с утра, когда начали их запускать, некоторые машины не считывали исходные данные. В этой связи по тем участкам, где возникли проблемы с работой КОИБов, было принято решение перейти к ручному подсчету голосов. Это порядка 20 участков в городе Ярославле», — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Сейчас избирательная комиссия устанавливает причины технического сбоя.