Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В России всё готово для организации голосования на выборах разного уровня, в том числе и на выборах президента РФ, через интернет. К такому выводу пришёл президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, после того как увидел в действии возможности системы Госуслуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Станислав Наумов одним из первых сегодня, 18 марта, проголосовал на выборах президента РФ на Камчатке.

«Я голосовал в Петропавловске-Камчатском в 08:00. В это время на участке уже были люди, желающие проголосовать», — прокомментировал президент РАСО.

Наумов подчеркнул, что система Госуслуги отлично зарекомендовала себя на выборах президента РФ и дала основания прорабатывать механизм голосования на выборах полностью через интернет.

«Очень хорошо сработала система внесения своей фамилии в списки избирателей через сайт Госуслуг. Я своими глазами видел, как люди приезжали на Камчатку с разных мест и без проблем голосовали по месту своего нахождения. Нужно отметить, что эта система сработала на отлично. И в скором будущем она позволит голосовать через интернет. Через несколько лет это уже не будет казаться нам фантастикой», — считает Станислав Наумов.

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Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта на Камчатке к 15:00 по местному времени (06:00 мск) составила 54,09% избирателей. В 2012 году на этоже время явка в регионе составляла 46,12%. День голосования на выборах президента РФ открылся первым в самых восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке.

«Видно, что на Камчатке очень много людей принимают участие в выборах. У людей праздничное настроение», — отметил президент РАСО.