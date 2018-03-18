Тбилиси, 18 марта, 2018, 08:57 — ИА Регнум. О предстоящих кадровых переменах в правительстве Грузии и уходе с поста премьер-министра Георгия Квирикашвили сообщила 17 марта грузинская телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на собственные источники.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

В соответствии с сообщением телеканала, вместе с Квирикашвили свои посты могут покинуть министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе.

Источники телеканала связывают перемены с недавней публикацией председателем грузинского правительства открытого письма в адрес Кремля. В нем высокопоставленные чиновники призвали наладить двусторонние отношения.

Читайте также: Премьер-министр Грузии: ответ России оставляет пространство для диалога

Если отставка состоится, то она станет результатом разногласий в команде Квирикашвили, указывает издание. Призыв к России поддержали далеко не все, а окончательное решение останется за основателем правящей партии «Грузинская мечта», бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.

Добавим, что вопросы перестановок в кабинете министров Грузии активно обсуждаются в местных СМИ в связи с участившимися заседаниями политсовета партии. При этом представители правящей группы не сообщают, какого рода вопросы поднимаются во время заседаний.