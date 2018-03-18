Москва, 18 марта, 2018, 08:54 — ИА Регнум. При остановке на загородной трассе водитель при выходе из машины отныне обязан облачиться в специальный светоотражающий жилет. Соответствующие в изменения в Правилах дорожного движения вступили в законную силу с 18 марта.

U.S. Air Force Светоотражающий жилет

Поправки, предусмотренные постановлением правительства РФ от 12 декабря 2017 года, касаются ситуаций, когда водителю пришлось остановить автомобиль из-за ДТП, технической неисправности или опасности вне населенного пункта в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Это нововведение продиктовано соображениями безопасности, так как средняя скорость движения транспортных средств за городом выше, и у водителей других машин должно быть достаточное время для реагирования на появление на дороге человека.

Согласно статистике, отмечается рост числа ДТП, связанных с наездом на водителей во время вынужденной остановки вследствие плохой видимости. Только за шесть месяцев 2017 года, по сведениям ГИБДД, произошло 66 наездов на водителей, покинувших автомобиль в темное время суток. Это больше на 4,8%, чем за тот же период 2016 года.

В первой половине 2017 года зафиксировано свыше 7,5 тыс. случаев, когда пешеходы попадали под колеса в темное время суток. В 2016 году за тот же период таких аварий было на 10,2% больше.

Следует отметить, что пребывать на проезжей части водители стоящего за городом авто смогут, надев специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Добавим, наличие специальных светоотражающих жилетов в настоящее время является обязательным для водителей во многих странах Евросоюза.

Напомним, ранее в законодательное поле РФ были внесены изменения, согласно которым процедура прохождения ТО была усложнена некоторыми нововведениями. В частности, была запрещена эксплуатация авто с дефектами гидроусилителя руля.

Нельзя стало выезжать из гаража с демонтированными стеклоочистителями и стеклоомывателями, также запрещено было наносить на фары транспортного средства различные бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки. Установка шипованной резины на автомобиль была разрешена только на все четыре колеса.

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Также, кроме обязательного наличия в салоне знака аварийной остановки и огнетушителя, транспортное средство обязали укомплектовывать аптечкой.