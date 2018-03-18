Лиссабон, 18 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. 17 марта в португальском городе Порту состоялось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Лиссабон. Португалия

"Избирательный участок №8259, расположившийся в помещении Почетного консульства РФ, работал в стандартном режиме с 8:00 до 20:00», — передает вещатель.

Отмечается, что граждане РФ, проживающие в городе Портимау и городе Фуншал, также могли сделать свой выбор досрочно. 18 марта в здании посольства России в Лиссабоне проходит основное голосование.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители России сегодня, 18 марта, выбирают президента. На пост главы государства претендуют 8 человек: Владимир Путин (самовыдвижение), Павел Грудинин (партия КПРФ), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Читайте также: Россия выбирает президента: трансляция ИА REGNUM

А также: Строители Крымского моста начали голосовать на выборах президента России