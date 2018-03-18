Абакан, 18 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин принял участие в голосовании на выборах президента России. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, он пришёл на избирательный участок с членами своей семьи, которые также приняли участие в голосовании.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин проголосовал на выборах президента РФ

Также глава Хакасии отдал свой голос за общественные территории столицы региона. Проекты-победители рейтингового голосования будут благоустроены в текущем году в первоочередном порядке.

«Я убежден, что долг каждого гражданина России — прийти сегодня на избирательный участок, воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в определении судьбы своей страны, сделать свой личный выбор. Лично я не хочу, чтобы этот выбор был сделан без меня», — прокомментировал Виктор Зимин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии голосование на выборах президента РФ стартовало ровно в 8 утра по местному времени. На территории республики открылся 391 избирательный участок. В списки избирателей в регионе включено более 369 тысяч человек. Из них впервые голосуют более 4 тысяч. Возможностью подать заявление о голосовании по месту нахождения воспользовалось более 12 тысяч избирателей.

Явка на выборах президента РФ в Хакасии по состоянию на 12:00 составила 29,58%. На выборах президента в 2012 году республика к этому времени показала явку 17,68%.