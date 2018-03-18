Ярославль, 18 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Ровно в 8 часов утра для более чем миллиона жителей Ярославской области свои двери открыли 867 избирательных участков, 27 из них — в местах временного пребывания избирателей: в больницах, СИЗО, на вокзале Ярославль-Главный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Голосование стартовало

Два участка работают с 6 часов утра — №729 в поселке Октябрьском Рыбинского района, где голосуют многие сотрудники ОАО «Ярославский бройлер», и №527 в Мышкине — для удобства тех, кто работает в компании «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и нефтеперекачивающей станции.

«Всего в выборах в Ярославской области могут принять участие более миллиона человек. По состоянию на 1 января этого года численность избирателей, зарегистрированных на территории нашего региона, составляет 1 миллион 20 тысяч 605 человек. Отмечу, что все подготовительные мероприятия к выборам проведены успешно и в полном объеме», — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.

Кроме того, в 8 часов в здании Ярославской областной Думы начал работу ситуационный центр, куда будет стекаться самая оперативная информация о ходе выборов на территории региона. Здесь организаторы выборов уже получают и будут получать в течение всего дня необходимую консультативно-правовую помощь. Центр поможет также выстроить эффективную работу с представителями СМИ — для работы на выборах. аккредитованы 148 журналистов из 24 средств массовой информации.

Мониторинг хода голосования на территории региона будут осуществлять наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран. Также на избирательных участках работают наблюдатели от Общественных палат России и Ярославской области.

Напомним, в день голосования в Ярославле бесплатно работает общественный транспорт, на участках открылись буфеты с недорогой выпечкой, в том числе с пирожками по 4 рубля. На общегородском совещании, которое состоялось в пятницу, 16 марта, мэр города поручил, чтобы с 8 утра и до конца голосования весь ассортимент имелся в наличии.