Симферополь, 18 марта, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов выполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах президента РФ. Одним из первых он пришёл на избирательный участок, организованный в Художественном училище имени Самокиша в Симферополе.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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Глава Крыманазвал это событие знаковым и призвал жителей полуострова прийти на выборы и проголосовать.

Аксёнов также поздравил жителей полуострова с очередной годовщиной вхождения в состав РФ.

«Друзья! Поздравляю с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией!» — написал глава республики в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президента РФ жители Крыма сегодня, 18 марта, будут выбирать впервые в истории. На полуострове для волеизъявления граждан образовано 1206 избирательных участков, 42 из которых — временные. Всего изготовлено свыше 1,4 млн избирательных бюллетеней на трёх государственных языках: русском, украинском и крымско-татарском.

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Напомним, Крым вошёл в состав России 16 марта 2014 года после проведённого на полуострове референдума о выходе из состава Украины. Большинство жителей (почти 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя) проголосовали за воссоединение с Россией.