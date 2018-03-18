Барнаул, 18 марта, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Барнауле на избирательные участки приходит сейчас очень много людей. Сплошным потоком горожане идут, к примеру, в школу №102 (УИК № 66). Несмотря на погожий и солнечный день, в столице Алтайского края довольно скользко, но все пути, ведущие на УИК № 66, заботливо посыпаны песком.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Голосование в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульцы идут на голосование

Торжественной музыки, транслируемой обычно из школьных динамиков в день выборов, сегодня не было, зато при входе избирателей встречают сотрудник полиции и рамка металлодетектора. В холле традиционно развёрнута торговля. Иные избиратели в очереди за свежей выпечкой и мясными деликатесами дольше стоят, чем голосуют.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На избирательных участках в Барнауле установлены рамки металлодетектора

Дополнительно организованы места для голосования за городские проекты по благоустройству. Еще и поэтому в школьном холле не протолкнуться.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM УИК №66 в Барнауле. На избирательном участке не протолкнуться

Возможностью сделать селфи и получить приз от организаторов пользуются в основном молодые люди и семьи с детьми. Избирательные бюллетени опускают не в обычные урны, а в КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). Помимо УИК-66, они установлены еще на 199 участках.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Голосование в Барнауле

Одна из женщин невероятно расстроилась: получив бюллетень, она по рассеянности подошла сразу к КОИБу и вслед за другими отправила его в электронную урну.

«Я инвалид, но на выборы пошла бы даже «ползком», если бы плохо себя чувствовала. Кандидат на этих выборах только один. Вы не представляете, какое это расстройство для меня!» — пояснила Ольга N.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Голосование за комфортную среду в Барнауле

Тем временем на участок прибывали все новые и новые избиратели. Многие из них, зная что на УИК установлены видеокамеры, «передавали приветы» своим знакомым, следящим за происходящим через сайт nashvybor2018.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выдача избирательных бюллетеней в УИК №66 в Барнауле

Напомним, в Алтайском крае сегодня, 18 марта, открылось самое большое в Сибири число избирательных участков для выборов президента РФ — 1831. Для прозрачности голосования предприняты беспрецедентные меры: на 741 избирательном участке ведётся видеонаблюдение.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ в Барнауле, Селфи на память

По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей. По состоянию на 10:00 (местн.) явка составила 10,76%. Наиболее активными оказались жители Белокурихи и Тогульского района, где на участки пришло около 16% избирателей.