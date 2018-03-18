Хараре, 18 марта, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Зимбабве прошёл первый конкурс красоты среди девушек-альбиносов. На звание самой красивой претендовали 13 человек. Победительницей была названа 22-летняя Сигембиссо Мутукура, которой удалось обойти всех своих соперниц, сообщил сайт AFP.

Скриншот страницы AFP news agency ‏ Конкурс красоты

Красавицы с необычной внешностью соревновались в ночном клубе города 16 марта.

«Мы должны продолжать защищать наши права, и я надеюсь, что моя победа расширит права девочек. Я многое пережила, но хочу, чтобы люди, живущие с альбинизмом, были храбрыми и упорными в жизни», — сказала победительница конкурса.

Мероприятие призвано показать, что альбиносы могут быть красивыми, и понизить негативное восприятие «белых ворон» в африканском обществе.

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Добавим, что подобные конкурсы проводились ранее в Кении.

Напомним, Восточная Африка — и особенно Танзания — является территорией с аномально высокой долей альбиносов: она в 15 раз выше, чем в среднем по миру. Чернокожие-альбиносы — самая уязвимая часть местного общества, их рубят на куски и съедают как лекарство. Существует поверье, что плоть альбиноса является лечебной, и поэтому за ними устраивается настоящая охота. Спрос на альбиносов резко увеличился с распространением СПИДа в Танзании. Появилось поверье, что поедание сушёных гениталий избавляет от этой болезни.

До недавнего времени охота на альбиносов почти не наказывалась — система круговой поруки местного общества приводила к тому, что община в основном объявляла их «пропавшими без вести».