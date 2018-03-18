Тюмень, 18 марта, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Тюменцы выстроились у избирательных участков в очередь с 7:50 по местному времени. Наблюдатели отмечают большой наплыв желающих проголосовать за будущего президента России.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Голосование

Первых избирателей встретили торжественно, с сувенирами, под гимн России. Очереди наблюдались на избирательных участках №№ 2276, 2937, 2046. Глава администрации Тюмени Александр Моор проголосовал на выборах президента России около 9 часов.

«В жизни каждого человека есть этапы, когда нужно сделать важный для себя выбор. И если ты в своей жизни безответственно отнесся к выбору, то потом будешь сильно об этом жалеть. Так и в жизни государства есть этапы, когда все граждане должны сделать выбор и видение будущего, сегодня как раз такой день, потому что выборы президента России — это самый важный выбор», — передаёт слова главы столицы Тюменской области «Тюменская линия».

Вместе с работой участков стартовала работа наблюдателей. Все они прошли соответствующее обучение.

«Все понимают, что работа общественных наблюдателей — это серьезно, это нужно для того, чтобы избиратели были уверены в легитимности выборов», — пояснила заместитель председателя региональной Общественной палаты Светлана Ярославова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 1 млн 90 тыс. 360 избирателей. Они могут проголосовать на 1 122 участках. Первыми выборами в жизни станут выборы президента России для 17 тысяч молодых тюменцев.