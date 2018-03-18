Омск, 18 марта, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков 18 марта вместе с женой и сыном пришёл на избирательный участок №460 в омской школе №37 в Центральном административном округе.

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области пришёл голосовать с сыном

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, получив бюллетень, Бурков прошёл в кабину для голосования с сыном, вместе с которым затем и опустил заполненный бюллетень в урну.

По его словам, он голосовал за будущее сына и Омской области.

«Голосовали за наши ближайшие шесть лет, как будем жить, что будет меняться в стране, то есть голосовали сегодня за будущее: за будущее своего сына, за будущее Омской области. И сегодня желаю, чтобы народ просыпался и также шёл на выборы выполнять свой гражданский долг. Мы испокон веков ходили всегда семьёй, но с ребёнком в первый раз. Сегодня в полном составе вышли и проголосовали. Сын прочитал даже весь перечень кандидатов, и мы приняли решение, за кого голосовать», — сказал врио губернатора.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 18 марта, в день выборов президента РФ, открылись 1790 избирательных участков (в том числе 1306 в районах, 451 — в Омске и 33 временных). По состоянию на 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 1 547 017 избирателей.