Оренбург, 18 марта, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 18 марта проголосовал раньше многих оренбуржцев. Он явился на избирательный участок в 08:00 местного времени (06:00 мск). Глава региона голосовал на избирательном участке в посёлке Пригородный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Губернатор Юрий Берг проголосовал, как только открылся избирательный участок

Стоит отметить, что оренбургский губернатор выбрал новый порядок голосования на президентских выборах. 6 марта он подал в участковую избирательную комиссию № 1180 в посёлке Пригородном Оренбургского района заявление о голосовании по месту нахождения.

«В день выборов президента Российской Федерации Юрий Берг будет работать в Оренбурге. Для того чтобы проголосовать на ближайшем к месту жительства избирательном участке, Юрий Берг выполнил несложную, но обязательную процедуру и подал в участковую избирательную комиссию заявление о голосовании по месту нахождения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Сегодня, 18 марта, Юрий Берг после того, как проголосовал сам, призвал оренбуржцев последовать его примеру и исполнить гражданский долг — явиться на избирательные участки и распорядиться своим голосом.

«Я призываю всех оренбуржцев на избирательные участки. Надо помнить, что мы выбираем судьбу страны, её будущее!» — сказал он.

Напомним, что 18 марта в России проходят выборы президента. В Оренбургской области работает 1754 избирательных участка. Добавим, в 2000 году явка на президентских выборах на территории региона составила 68,51%, в 2004 году — 63,57%, в 2008 году — 58,75%, в 2012-м — 61,19%.