Красноярск, 18 марта, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс проголосовал на выборах президента РФ. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, руководитель региона и его супруга Людмила Усс в 8 утра по местному времени прибыли на избирательный участок, расположенный в красноярском лицее №2.

Алексей Печенкин, krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

«Выборы для всех нас, красноярцев, очень важны. Это большое историческое событие не только федерального уровня, но и регионального. С одной стороны, в крае есть острые проблемы и сейчас прорабатываются варианты их решения, с другой — у региона есть хорошие перспективы дальнейшего развития. Все эти вопросы требуют согласованных действий с надежным федеральным руководством. Поэтому я надеюсь, что сегодня красноярцы примут активное участие в голосовании, придя на избирательные участки с пониманием, что голосуют не только за общегосударственные интересы, но и интересы своих близких людей, живущих в нашем регионе», — сказал Александр Усс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 18 марта в день выборов президента РФ работают 2202 избирательных участка. На 386 участках работают автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На 759 избирательных участках и в 70 территориальных избирательных комиссиях в Красноярском крае работают камеры видеонаблюдения. В списки избирателей в регионе включено 2 042 440 человек.