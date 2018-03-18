Владивосток, 18 марта, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Существенно превышающая показатели прошлых лет явка в регионах Сибири и Дальнего Востока — следствие технологически удачной избирательной кампании по политической мобилизации. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru Голосование на Дальнем Востоке

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«То, что на Дальнем Востоке и в Сибири в первые часы голосования повсеместно наблюдается увеличение явки избирателей по сравнению с 2012 годом, свидетельствует не только о технологически удачной агитационной кампании по политической мобилизации, но и о росте доверия граждан к избирательной системе», — сделал вывод политолог.

Эксперт также подчеркнул, что важную роль здесь играет также ставка на обеспечение честности и легитимности процедуры голосования и подсчёта результатов.

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«В этой связи можно обратить внимание на совсем незначительное количество нарушений и их технический характер. Очевидно, что сохраняется позитивный настрой на итоговый результат по стране в целом», — добавил Алексей Чеснаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт заявил, что рост активности избирателей Камчатки и Чукотки в утренние часы по сравнению с выборами 2012 года является ещё одним подтверждением эффективности организации рекламной кампании ЦИК по информированию избирателей. «Первые результаты по явке на востоке страны задают позитивный настрой на итоговый результат по всей стране», — отметил Алексей Чеснаков.

Напомним, в Якутии явка на 10:00 по местному времени сегодня выше, чем на выборах в 2012 году, на 3,6%, в Магаданской области — на 4,5%, в Амурской — на 3,26%, в Сахалинской — на 5,46%, на Чукотке — 1,1%, на Камчатке — на 3,84%.