Прага, 18 марта, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Главы и представители дипломатических ведомств Чехии, Швеции и Словакии отвергли причастность своих стран к происхождению нервно-паралитического вещества «Новичок». Соответствующие заявления они опубликовали в микроблогах.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1972. СССР Химическое оружие

Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий написал в Twitter, что заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о причастности чешской стороны к изготовлению яда «ничем не подкреплено». По мнению министра, речь идет о манипулировании информацией и распространении сообщений «спекулятивного характера».

Стропницкого поддержала министр обороны Чехии Карла Слетчова. В своем Twitter она напомнила, что с 1990-х годов Прага участвует в международном договоре о запрете разработки, производства и распространения химического оружия, четко исполняя его положения.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем назвала прозвучавшие из Москвы заявления «неприемлемыми» и «необоснованными». В своем Twitter Вальстрем посоветовала России «ответить на вопросы» Лондона.

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско выступил с заявлением, что Братислава не имеет отношения к химическому оружию и его применению. Он подчеркнул, что власти страны осудили нападение на Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала ряд стран, откуда может происходить нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». Работа в рамках такого проекта велась в Великобритании, Словакии, Чехии и Швеции, отношение к разработке могут иметь и США, отметила она.

Британские власти утверждают, что веществом «Новичок» были в начале марта отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, российская гражданка Юлия Скрипаль. Лондон обвиняет в атаке на Скрипаля Россию, однако в Москве подчеркивают бездоказательность таких утверждений.