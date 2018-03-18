Анадырь, 18 марта, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Абсолютная явка отмечена в одном из населенных пунктов Чукотки. В селе Краснено Анадырского муниципального района проголосовали все 40 жителей, сообщила 18 марта журналистам секретарь окружной избирательной комиссии Елена Горбунова.

Chukotraion.ru Выборы на Чукотке

Явка в селе достигла 100% к полудню. На пути к такому результату и другие населенные пункты: в Хатырке проголосовали 93,07% избирателей, в Нутэпельмене — 92,96%, в Нешкане — 92,86%.

«В селах Ламутское и Чуванское проголосовало к полудню 82,14% и 73,74% соответственно», — сообщила Горбунова.

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По данным на 12:00 по местному времени (03:00 мск) на Чукотке проголосовали 15 798 человек, что составляет 47,29% избирателей.

Напомним, выборы президента стартовали в России на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск (18 марта в 08:00 по местному времени). Чукотка является одним из наиболее малочисленных российских регионов — здесь зарегистрированно лишь 33 208 избирателей.

При этом традиционно Чукотка показывает одну из самых высоких явок. Так, в 2012 году в выборах президента РФ участвовали 81,56% жителей Чукотки.

В 2018 году регион выбирает президента в условиях рекордных морозов. 17 марта в селе Илирней Билибинского района термометры показали — 50 градусов. Днем 18 марта в Анадыре — 25 градусов и сильный ветер.