Якутск, 18 марта, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Жители регионов Дальнего Востока на президентских выборах 18 марта голосуют активнее, чем на предыдущих. Об этом 18 марта заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kamgov.ru Голосование на Дальнем Востоке

Он сделал свой выбор президента на избирательном участке Культурного центра Северо-Восточного федерального университета в Якутске, пояснив, что голосовал именно там не случайно.

«Образование — это будущее нашей страны, и мы сейчас много думаем о том, как сделать наши университеты и всю систему образования в целом лучше. У нас должно быть лучшее образование, чтобы Россия была сильной», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Он также заявил, что на данный момент явка во всех регионах Дальнего Востока выше, чем раньше.

«Надеемся, в этом есть маленькая часть и нашего труда, — сказал полпред президента в ДФО. — На Дальнем Востоке реализуются много инвестиционных проектов, строиться новый блок по социальной сфере, и мы вместе стараемся делать жизнь на Дальнем Востоке лучше».

Он высказал мнение, что каждый человек должен сам принять решение, сделав выбор для себя, семьи и страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии явка на 10:00 по местному времени сегодня выше, чем на выборах в 2012 году, на 3,6%, в Магаданской области — на 4,5%, в Амурской — на 3,26%, в Сахалинской — на 5,46%.