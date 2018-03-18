Улан-Удэ, 18 марта, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов 18 марта в 09:00 по местному времени проголосовал на выборах президента РФ. Он отдал свой голос на 723-м избирательном участке, который располагается в здании Детского оздоровительно-образовательного центра «Родник» на Верхней Березовке, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на выборах президента РФ

«Сегодня знаменательный день. У нас, уважаемые земляки, не будет второго шанса голосовать или переголосовать. Всех приглашаю сделать свой выбор. Всех, кому дорога наша земля, кто хочет хорошей жизни для себя и своих детей, приглашаю проголосовать! Сейчас решается судьба всей России и Бурятии. Как мы дальше будем жить, зависит теперь от нас, от того, как мы проголосуем, какую судьбу определим на будущее. Хотелось бы, чтобы все наши жители в едином порыве встали, пришли и проголосовали, чтоб никто не сидел дома, потому что мы определяем нашу собственную судьбу», — сказал Алексей Цыденов, обращаясь к жителям Бурятии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 марта проходят выборы президента РФ. В Бурятии в день выборов открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.

В охране общественного порядка в Бурятии 16—18 марта примут участие более 3 тысяч сотрудников полиции, а также члены добровольных народных дружин, работники частных охранных организаций, сотрудники управления Росгвардии.