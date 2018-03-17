Анадырь, 18 марта, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Камчатка и Чукотка демонстрируют рост активности избирателей по сравнению с выборами 2012 года. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Kamgov.ru Камчатка голосует

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В Камчатском крае по данным на 10:00 по местному времени (01:00 мск) проголосовали 13,43% избирателей, в Чукотской автономии к этому же времени явка составила 28,06%. В 2012 году в этих регионах к 10 утра на участки пришли 9,59% и 26,96% жителей, имеющих право голоса.

«Рост активности избирателей Камчатки и Чукотки в утренние часы по сравнению с выборами 2012 года — ещё одно подтверждение эффективности организации рекламной кампании ЦИК по информированию избирателей, — уверен Алексей Чеснаков. — Первые результаты по явке на востоке страны задают позитивный настрой на итоговый результат по всей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты прогнозировали итоговую явку на выборах президента на уровне 63—67%.