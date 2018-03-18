Ванино, Хабаровский край, 18 марта, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Первым в Хабаровском крае проголосовал коллектив угольного терминала АО «Дальтрансуголь», СУЭК. В 7 часов утра на избирательный участок в поселке Токи, вблизи которого базируется порт, прибыла дневная смена, которой в 8 утра предстоит приступить к работе. В 8 утра их сменили те, кто работал в порту ночью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Первыми в Хабаровском крае проголосовали портовики — угольщики

Ольга Демиденко ИА REGNUM Голосует угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК

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«Мы голосуем так уже второй раз, впервые — на выборах в Госдуму РФ, в 2016 году. Мы так решили всем коллективом, обратились в территориальную избирательную комиссию. Нам иначе не успеть на голосование — те, кому заступать на вахту в 8 утра, не успеют, а те, кто отработал ночь, устали. А так мы организованно приезжаем, голосуем. Это правильно. В выборах участвовать надо», — поделились мнением рабочие.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Портовики АО «Дальтрансуголь» голосуют первыми

Как сообщало ИА REGNUM, первым в России традиционно приступил к голосованию Дальний Восток. Самые первые избиратели пришли на участки на Чукотке и Камчатке, далее эстафету подхватили Сахалин и Колыма, далее — остальные регионы Дальнего Востока.

В Хабаровском крае зарегистрировано 1 003 142 избирателя, открыты 855 избирательных участков. 50 экипажей морских судов голосуют в море.