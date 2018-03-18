Йошкар-Ола, 18 марта, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Марий Эл на выборах президента России открываются 530 избирательных участков, в списках для голосования числятся 545 605 жителей региона. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на 40 избирательных участках будут использоваться комплексы для обработки избирательных бюллетеней — КОИБ, 34 участка оснащены комплексами электронного голосования — КЭГ.

Mari-el.gov.ru Марий Эл готова к выборам президента РФ

Проголосовать по месту нахождения выразили желание 21,8 тыс. избирателей Марий Эл, что составляет около 4% от общей численности жителей, принимающих участие в выборах. В Йошкар-Оле будет работать социальный автобус для доставки избирателей с ограниченными возможностями здоровья на избирательные участки. Жители республики, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья, смогут проголосовать дома.

Также на территории республики будут работать шесть пунктов для голосования в местах временного пребывания граждан, все они располагаются в Йошкар-Оле. Пять участков образованы в медицинских учреждениях, а один — в СИЗО.

Контролировать чистоту избирательного процесса в республике будут наблюдатели от кандидатов и общественных организаций. Впервые в Марий Эл в выборах примут участие наблюдатели от Общественной палаты республики. 13 марта в Йошкар-Оле состоялся форум наблюдателей, в котором участвовали более 300 человек. В практической части форума наблюдатели смогли проработать типичные ситуации, возникающие на избирательных участках.

Все избирательные участки в преддверии выборов президента для обеспечения безопасности жителей республики обследовали в ходе 1,6 тыс. проверок сотрудники профильных ведомств. В частности, проверялась работоспособность систем пожарной защиты, наличие огнетушителей, доступности путей эвакуации. Также проконтролировали надежность источников наружного противопожарного водоснабжения вблизи избирательных участков, свободные пути для подъезда пожарной техники.

В течение дня 18 марта, до закрытия избирательных участков, в пунктах для голосования будут дежурить подразделения регионального управления МЧС и Государственной противопожарной службы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избиратели в Марий демонстрируют среднюю степень интереса к выборам различных уровней, которые проходили в республике. Так, на выборах главы региона в сентябре 2017 года явка составила 43,62%.

На выборах депутатов Государственной думы в 2016 году на избирательные участки пришли 53,3% жителей, имеющих право отдать свой голос.

В выборах президента России в 2012 году приняли участие 58,69% от общего числа избирателей.