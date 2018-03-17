Киев, 17 марта, 2018, 22:46 — ИА Регнум. На Украине «более чем достаточно» военнослужащих, готовых свергнуть режим Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью интернет-изданию «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

"Военные — люди дела, — говорит Савченко. — Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел».

Ранее депутат Савченко заявила о готовности вернуть президенту страны Петру Порошенко звезду «Героя Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко во время пленарного заседания парламента заявил, что украинский депутат Надежда Савченко подозревается в планировании теракта в здании Верховной рады.

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