Ижевск, 18 марта, 2018, 06:59 — ИА Регнум. В Удмуртии в день выборов президента России будут работать 1 204 избирательных участка. В списки для голосования внесены 1 191 734 жителя республики. По данным Центризбиркома региона, около 23,5 тыс. избирателей или 1,97% от общей численности жителей, которые могут принять участие в выборах, будут голосовать по месту нахождения.

Udmurt.ru Выборы президента России в Удмуртии: Ситуационный центр

На 135 участках в Ижевске будут работать 140 комплексов обработки избирательных бюллетеней образца КОИБ-2017. На территории республики установлено 519 видеокамер, из которых 34 в территориальных избирательных комиссиях и 485 на избирательных участках. Накануне выборов, 17 марта, было проведено окончательное тестирование систем видеонаблюдения.

Также избирательные участки будут работать в 49 медицинских учреждениях Удмуртии, можно принять участие в выборах президента РФ, даже находясь на стационарном лечении.

Прозрачность избирательного процесса будут контролировать наблюдатели от общественных организаций и кандидатов.

Также контроль за ходом голосования будет осуществляться в Ситуационном центре, который организован в библиотеке Удмуртского государственного университета в Ижевске. Такой центр будет работать на выборах в республике впервые. Сюда будет стекаться информация от всех наблюдателей, которые будут дежурить на избирательных участках. Также за ходом голосования в центре будут следить наблюдатели в режиме онлайн. Кроме того, центр будет принимать и обрабатывать звонки, поступающие на горячую линию.

«С помощью Ситуационного центра огромную армию общественных наблюдателей мы объединяем в одну общую систему мониторинга соблюдения избирательных прав. В нашем центре будут работать группа юристов и мониторинговая группа, которой поручено отслеживать происходящее с помощью камер видеонаблюдения, установленных на участках», — пояснил руководитель корпуса общественных наблюдателей, член Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов. Он отметил, что все наблюдатели прошли обучение и готовы к исполнению своих обязанностей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в этот раз на выборах беспрецедентное число наблюдателей — более 6 тыс. человек.

«Мы максимально открыты. Уверен, как и предыдущие выборы, когда жители республики избирали главу и депутатов Государственного совета, важное политическое событие года пройдет у нас на высоком уровне», — заявил Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия традиционно недостаточно активно участвует в избирательном процессе. Так, на выборах главы региона и депутатов Государственного совета в сентябре 2017 года явка составила 34,55%.

На выборах депутатов Государственной думы в 2016 году на избирательные участки пришли 44,48% жителей, имеющих право отдать свой голос.

В выборах президента России в 2012 году приняли участие 64,38% от общего числа избирателей.