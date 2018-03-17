Берлин, 17 марта, 2018, 22:24 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч в рамках 27-го тура Бундеслиги 2017/18 между командами «Вольфсбург» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «горняков».

Футбол

На 87-й минуте 25-летний немецкий центральный защитник «волков» Робин Кнохе срезал мяч в свои ворота — 0:1.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Шальке-04»)

Удары 9/5

Удары в створ 4/2

Владение 58%/42%

Фолы 13/17

Набрав 49 очков «Шальке-04» укрепился на 2-й строчке. «Вольфсбург» с 25-ю очками остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Верхаг, Брума, Кнохе, Базур, Гилавоги, Арнольд, Димата, Дидави, Брекало.

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Стамбули, Налдо, Мейер, Горецка, Бенталеб, Калиджури, Очипка, Бургшталлер, Арит.

Главный арбитр матча: Кортус.

Предупреждения: Инсуа — 84.

Незабитые пенальти: Верхаг — 76.

Голы: Кнохе (авг) 87 — 0:1.