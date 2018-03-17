Казань, 17 марта, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 17 марта на стадионе «Казань-Арене» в столице Татарии, завершилась со счетом 1:2.

Футбольный мяч

В составе гостей голевыми действиями отметились Софьян Ханни и Луис Адриано. У хозяев поля мяч забил Кристиан Нобоа.

После двадцати трех матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Клуб «Рубин», набравший 27 баллов, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 23-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2.

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