Москва, 17 марта, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Россияне Игорь Швецов и Николай Хитев живы и здоровы, их жизни ничто не угрожает. Это подтверждает видеозапись, которая оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей. Ранее рад оппозиционных украинских и российских, а также западных СМИ объявили жителей Свердловской области — Игоря Швецова и Николая Хитева — жертвами службы безопасности ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что мужчины были задержаны из-за утечек информации о боевых потерях во время столкновения с силами коалиции 8 февраля в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Так, «пострадавшие» записали видео с опровержением своей гибели и опубликовали его в социальной сети «ВКонтакте».

"Здравствуйте, я Игорь Швецов, живу в поселке Кедровом. Встретил недавно Хитева Николая Игоревича. Хватит писать про нас всякий бред. Мы живы и здоровы, ни в какой Сирии не были. И пускай Игорь Пушкарев, телеканал «Дождь», «Эхо Москвы» заткнутся и не портят нам жизнь», — сообщил сам Швецов.

Швецов и Хитев призвали СМИ тщательней проверять публикуемую в открытом доступе информацию, что избавило бы законопослушных граждан и их родственников от неадекватных вопросов и беспокойства.

Напомним, как сообщало украинское издание «Диалог» со ссылкой на обозревателя Максима Калашникова, россияне Швецов и Хитев якобы находились «на контейнере» — в заключении службы безопасности ЧВК «Вагнер», где постоянно подвергались физическим мучениям.

Не отстали и американские СМИ. Так, издание Archy World News заявило, что Швецов и Хител до такой степени искалечены, что не в силах передвигаться самостоятельно. При этом Znak.com написало, что мужчины и вовсе умерли от побоев.