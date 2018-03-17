Москва, 17 марта, 2018, 21:53 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием автобуса в Москве проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

ROMAN 645 Городской автобус

Авария произошла в субботу, 17 марта, на Киевском шоссе.

«На территории Москвы произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние, — говорится в сообщении. — По данному факту следственными органами СКР по г. Москве организована доследственная проверка».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное количество пострадавших.

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