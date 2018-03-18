Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 18 марта 2018 года в 8 утра по московскому времени открылись 1880 избирательных участков, на которых граждане РФ могут отдать свой голос на выборах президента России. Все участки будут открыты до 20:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 1 января 2018 года зарегистрировано 3 млн 817 тыс. 377 избирателей. Отметим, что в 2012 году общее количество избирателей на выборах президента в городе на Неве составляло 3 млн 849 тыс. 426 человек. Итоговая явка на выборах шесть лет назад в Петербурге достигла 62,27%.

Больше всего избирателей сегодня проживает в Приморском районе — более 412 тыс. Также в лидерах по числу имеющих право голоса Невский (более 381 тыс.) и Калининский (более 361 тыс.) районы. Самое скромное количество избирателей — в Кронштадтском районе, чуть более 34 тыс.

Как сообщали в горизбиркоме, более 235 тыс. граждан в Петербурге подали заявления о желании проголосовать на президентских выборах по месту фактического нахождения.

Около четверти избирательных участков Петербурга оборудованы электронными ящиками для голосования — КОИБами. Они будут работать в Колпинском, Красносельском, Кронштадском, Петродворцовом, Красногвардейском и Василеостровском районах.

А вот веб-камерами оборудовали все избирательные участки, кроме тех, где веб-трансляции запрещены из-за врачебной тайны или других требований закона. Исключение составили лишь те участки, где применение веб-трансляции невозможно из-за врачебной тайны или иных требований законодательства. Камерами также оборудовали 30 территориальных избирательных комиссий.

К Санкт-Петербургу приписаны 103 временных избирательных участка на судах, находящихся в плавании, семь участков на полярных станция. В Петербурге 51 участок созданы в местах временного пребывания граждан — в больницах, на вокзалах, в аэропорту, в следственных изоляторах.

18 марта 2018 года в России проходят выборы президента страны. Проголосовать в день выборов граждане России смогут с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия Роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).