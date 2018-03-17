Москва, 17 марта, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Российская Федерация не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан, опубликованному на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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«Мы не будем его (договор) подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально, — говорит Лавров. — Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут».

Дипломат напомнил, что принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и «этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности».

Речь идет о договоре, который был принят 7 июля 2017 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и открыт для подписания 20 сентября того же года. Это международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия.

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