Львов, Украина, 17 марта, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Жители Украины не заметили, как у них украли страну. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Всё уже украдено до нас

«Так случилось, что у нас украли страну, — написал градоначальник. — Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной. Нужно вернуть страну людям».

При этом Садовый не уточнил, кто именно украл страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война. Новые власти Украины направили армию и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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