Санкт-Петербург, 17 марта, 2018, 20:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в преддверии выборов президента России видеокамерами с выходом в интернет оборудовали все избирательные участки. В день голосования 18 марта веб-трансляции будут вестись с 1814 избиркомов, в том числе с 30 территориальных избирательных комиссий. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в городской избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

Исключение составили лишь те участки, где применение веб-трансляции невозможно из-за врачебной тайны или иных требований законодательства. «Планируется организация видеонаблюдения и в территориальных избирательных комиссиях при подведении итогов голосования», — уточнили в горизбиркоме.

Напомним, в Петербурге работают 30 территориальных избирательных комиссий и 1880 участковых избиркомов. Организованы 103 временных участка на судах, находящихся в плавании, семь участков на полярных станциях и 51 участок в местах временного пребывания — в больницах, на вокзалах, в аэропорту.

За выборами будут также следить наблюдатели, на участки аккредитовались около 400 журналистов.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петербурге на этих выборах увеличилось число участков, где применяются «электронные урны» — КОИБы. Теперь ими оборудованы почти 25% всех УИКов Северной столицы.

По решению городских властей, для УИКов приобрели 1945 компьютеров и принтеров, чтобы ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы» с помощью QR-кодов. Это должно помочь избежать технических ошибок, ускорить подведение итогов и повысить прозрачность избирательного процесса.

Горизбирком решил применить эту технологию на 1458 участках, в том числе на всех временных УИКах, за исключением участков на судах, полярных станциях и уже упомянутых 473 участках, оборудованных КОИБ.

Для того, чтобы на выборах 18 марта было легче проголосовать инвалидам и другим маломобильным гражданам, горизбирком заключил специальное соглашение с комитетом по социальной политике, привлекая и городские общественные организации.

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Добавим, в этой избирательной кампании было решено отказаться от открепительных удостоверений. Граждане могли написать заявление о голосовании по месту нахождения — это позволяло им заранее выбрать участок, на котором они хотят отдать свой голос, независимо от места постоянной регистрации. Заявления можно было подать лично в участковых избиркомах, в многофункциональных центрах или на портале «Госуслуги» через интернет.