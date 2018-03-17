Москва, 17 марта, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Заявление представителя госдепартамента США Хезер Науэрт об отказе 5 тысячам представителей независимых СМИ в статусе наблюдателя в РФ не соответствует действительности. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в интервью РИА «Новости».

Kremlin.ru Элла Памфилова

"Грубая, некомпетентная ложь, — заявила Памфилова. — Я даже не могу найти подходящего слова: сказать, что потрясает и вызывает недоумение — уже нет. Скорее вызывает насмешку уровень компетентности лиц, официально представляющих госдепартамент».

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на своей странице в соцсети Twitter написала, что ЦИК России якобы отказал в статусе наблюдателя более 5 тысячам независимых наблюдателей от СМИ.

Читайте также: Общественная палата России проследит за ходом выборов президента страны

А также: Больницы Москвы предупредили о недопустимости принуждения к голосованию