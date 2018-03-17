Разница в классе вылилась в разницу в счете в матче «Валенсия» — «Алавес»
Мадрид, 17 марта, 2018, 20:04 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Месталья» в рамках 29-го тура испанской Примеры был разыгран матч между командами «Валенсия» и «Алавес». Матч завершился уверенной победой «летучих мышей» со счетом 2:0.
На 19-й минуте скоростной испанский форвард Родриго открыл счет — 1:0. Ассист на свой счет записал Симоне Заза. Через 14 минут форвард сборной Италии Симоне Заза удвоил разрыв в счете, замкнув навес Даниэля Парехо — 2:0. В дебюте второго тайма Рубен Собрино сократил отставание в счете — 2:1. Через 5 минут Виктор Лагуардиа срезал мяч в свои ворота — 3:1.
Статистика матча («Валенсия"/"Алавес»)
Удары 20/13
Удары в створ 10/4
Владение 61%/39%
Фолы 7/14
Набрав 59 очков «Валенсия» поднялся на 3-ю позицию. «Алавес» с 31-м очком остался висеть над «зоной вылета».
Составы на матч:
«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Монтойа, Гарай, Гуэдеш, Парехо, Кондогбья, Солер, Заза, Родриго.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Эли, Агиррегабирия, Педраса, Пинья, Гарсия, Перес, Собрино, Эль-Хаддади.
Главный арбитр матча: Хосе Мунуэра Монтеро.
Предупреждения: Кондогбья — 45, Пинья — 56.
Голы: Родриго 19 — 1:0, Заза 34 — 2:0, Собрино 49 — 2:1, Лагуардиа (авг) 54 — 3:1.