Мадрид, 17 марта, 2018, 20:04 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Месталья» в рамках 29-го тура испанской Примеры был разыгран матч между командами «Валенсия» и «Алавес». Матч завершился уверенной победой «летучих мышей» со счетом 2:0.

Футбол

На 19-й минуте скоростной испанский форвард Родриго открыл счет — 1:0. Ассист на свой счет записал Симоне Заза. Через 14 минут форвард сборной Италии Симоне Заза удвоил разрыв в счете, замкнув навес Даниэля Парехо — 2:0. В дебюте второго тайма Рубен Собрино сократил отставание в счете — 2:1. Через 5 минут Виктор Лагуардиа срезал мяч в свои ворота — 3:1.

Статистика матча («Валенсия"/"Алавес»)

Удары 20/13

Удары в створ 10/4

Владение 61%/39%

Фолы 7/14

Набрав 59 очков «Валенсия» поднялся на 3-ю позицию. «Алавес» с 31-м очком остался висеть над «зоной вылета».

Составы на матч:

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Монтойа, Гарай, Гуэдеш, Парехо, Кондогбья, Солер, Заза, Родриго.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Эли, Агиррегабирия, Педраса, Пинья, Гарсия, Перес, Собрино, Эль-Хаддади.

Главный арбитр матча: Хосе Мунуэра Монтеро.

Предупреждения: Кондогбья — 45, Пинья — 56.

Голы: Родриго 19 — 1:0, Заза 34 — 2:0, Собрино 49 — 2:1, Лагуардиа (авг) 54 — 3:1.