Москва, 17 марта, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Западные газеты не стоит читать из-за обилия пропаганды и упрощенной подачи информации. Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан, опубликованному на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Михаил Булгаков писал: «Не читайте с утра советских газет», — говорит Лавров. — Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается всё на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения».

По его словам, зарубежные СМИ вдалбливают в головы обывателям «простенькие рубленые фразы без анализа». Лавров добавил, что это наблюдается и вокруг инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль вместе с прилетевшей из Москвы дочерью были обнаружены 4 марта в центре города Солсбери под воздействием неизвестного химического вещества. Оба пострадавших, по информации полиции страны, якобы находятся в больнице в «критическом состоянии».

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к данному делу.

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