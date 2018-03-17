Лондон, 17 марта, 2018, 19:51 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Бет365» в рамках 31-го Английский Премьер-лиги 2017/18 тура был разыгран матч между командами «Сток Сити» и «Эвертон». Матч завершился минимальной победой «ирисок» со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На экваторе второго тайма форвард сборной Турции Дженк Тосун открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1. Через 8 минут форвард сборной Камеруна Эрик Чупо-Мотинг сравнял счет после ассиста Джо Аллена — 1:1. На 84-й минуте Тосун оформил дубль и вырвал победу для «ирисок» — 1:2.

Статистика матча («Сток Сити"/"Эвертон»)

Удары 6/13

Удары в створ 4/9

Владение 48%/52%

Фолы 12/12

Набрав 40 очков «Эвертон» укрепился на 9-й позиции. «Сток Сити» с 27-ю баллами остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Сток Сити»: Батленд, Зума, Джонсон, Шоукросс, Стафилидис, Аллен, Адам, Ндиайе, Шакири, Крауч, Собхи.

«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Кин, Джагелка, Боласи, Руни, Коулманн, Уолкотт, Гейе, Дэвис, Тосун.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Шоукросс — 56, Джагелка — 83.

Удаления: Адам — 30.

Голы: Тосун 69 — 0:1, Чупо-Мотинг 77 — 1:1, Тосун 84 — 1:2.