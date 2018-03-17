Великий Новгород, 17 марта, 2018, 19:31 — ИА Регнум. В Новгородской области в день выборов президента Российской Федерации 18 марта 11 избирательных участков откроются на час-два раньше. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, пять участков в Парфинском районе (№ 1401 — № 1405) откроются в 7 часов утра, шесть участков в Хвойнинском районе (№ 1901 — № 1904, № 1907 и № 1917) — в 6 утра.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке

Начало голосования на этих участках переносится уже третий год подряд: так было и на выборах депутатов Государственной думы в 2016 году, и на губернаторских выборах 2017 года. Перенос голосования вызван графиком работы на «Парфинском фанерном комбинате» в Парфинском районе и ряде предприятий Хвойнинского района.

Несмотря на ранее начало работы, все эти участки закроются вместе с остальными избирательными участками Новгородской области — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, традиционно голосование на выборах начинается в 8 утра. Всего в Новгородской области сформировано 544 избирательных участка. Четыре из них откроются в местах временного пребывания избирателей: три в больницах, один — в следственном изоляторе Великого Новгорода. На 220 участках, численность избирателей которых превышает тысячу, будет организовано видеонаблюдение.