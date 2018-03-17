Москва, 17 марта, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» завершили комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения избирательных участков в день выборов президента России 18 марта. В общей сложности в Единый день голосования энергетики двух компаний будут обеспечивать общее электроснабжение 21 527 избирательных участков (в том числе 6 900 участков, подключенных к сетям других территориальных сетевых организаций) в 20 регионах РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке

Как сообщили 17 марта ИА REGNUM в пресс-службе «Калугаэнерго», специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья уже завершили проверку схем электроснабжения всех пунктов голосования, подключенных к сетям филиалов компаний, и провели внеочередные осмотры электроустановок, от которых они запитаны.

Дополнительно к этому, все участки обеспечены резервными источниками электроснабжения. Проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, центров теле‑ и радиовещания. Уточнены схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад.

В общей сложности 18 марта на круглосуточном дежурстве в регионах деятельности компаний будут находиться более 11 тысяч работников из числа производственного персонала, а также порядка тысячи специалистов административного и управленческого звена. Графики дежурств персонала МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья составлены с учетом возможности личного голосования на избирательных участках для каждого из специалистов.

Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках.

Читайте также: Накануне выборов президента жители Ванино вышли на улицу: нет воды и света