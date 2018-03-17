Берлин, 17 марта, 2018, 19:25 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Боруссия Парк» в рамках 27-го тура Бундеслиги 2017/18 был разыгран матч между командами «Боруссия Менхенгладбах» и «Хоффенхайм». Матч завершился результативной ничьей 3:3

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В дебюте матча немецкий центральный защитник Бенджамин Хюбнер открыл с чет, замкнув навес с углового Андрея Крамарича — 0:1. Через 20 минут Йосип Дрмич сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1. На 58-й минуте форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич вывел гостей вперед ударом с пенальти — 1:2. На 72-й минуте немецкий центральный полузащитник Ларс Штиндль сравнял счет — 2:2. Через 2 минуты Флориан Гриллич вновь вывел «Хоффенхайм» вперед после ассиста марка Ута — 2:3. В конце матча Маттиас Гинтер установил окончательный счет — 3:3.

Статистика матча («Боруссия"/"Хоффенхайм»)

Удары 13/9

Удары в створ 8/5

Владение 57%/43%

Фолы 11/15

Набрав 39 очко «Хоффенхайм» укрепился на 7-й строчке. «Боруссия» с 36-ю очками поднялась на 9-е место.

Составы на матч:

«Боруссия»: Цоммер, Янчке, Гинтер, Эльведи, Херрман, Азар, Штиндль, Вендт, Хофманн, Кюизанс, Бобадилья.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Полански, Гриллич, Шульц, Амири, Крамарич, Гнабри.

Главный арбитр матча: Петерсен.

Предупреждения: Хюбнер — 36.

Голы: Хюбнер 13 — 0:1, Дрмич 33 — 1:1, Крамарич (пен) 58 — 1:2, Штиндль 72 — 2:2, Гриллич 74 — 2:3, Гинтер 90 — 3:3.