Калуга, 17 марта, 2018, 19:13 — ИА Регнум. На территории Калужской области функционируют 3 базисных и 18 временных питомников. Выращенные саженцы полностью обеспечивают искусственное восстановление лесов на территории региона, сообщили 17 марта ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Саженцы

По словам главы ведомства Варвары Антохиной, за последние семь лет объем данного вида работ увеличился на 40%. Большую помощь в этом направлении традиционно оказывают волонтеры, которые принимают активное участие в акциях «Живи, лес!», «Лес Победы», «Всероссийский день посадки леса».

Калужский министр выразила уверенность в том, что в Год добровольца, объявленный президентом России Владимиром Путиным, число сторонников природоохранных мероприятий возрастет.

Она также подчеркнула необходимость усиления контроля над арендаторами лесных участков в части выполнения их обязательств по восполнению и агротехническому уходу за лесными культурами.

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