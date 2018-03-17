Обнинск, Калужская область, 17 марта, 2018, 18:59 — ИА Регнум. С апреля 2018 года тарифные ставки для рабочих и должностные оклады для служащих Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Калужской области вырастут на 30%, сообщили 17 марта ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология». На предприятии «Технология» в Обнинске Калужской области.

На ОНПП «Технология» впервые будет проведена индексация должностных окладов и тарифных ставок, рассчитанная по единому алгоритму. Тарифные ставки рабочих всех разрядов — c первого по шестой — будут увеличены на 30%. На эту же величину проиндексируют минимальные должностные оклады и минимальные тарифные ставки служащих. Таким образом, наиболее заметный рост заработной платы произойдет у низкооплачиваемых категорий сотрудников.

«Повышение с полным правом можно считать показателем устойчивости и хороших перспектив предприятия, так как оно основано на фактическом финансовом состоянии, подкрепленном уже заключенными договорами на поставку продукции в текущем году, — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. — Проводя индексацию, мы приводим тарифные ставки и должностные оклады в соответствие с определенным законодательно минимальным размером оплаты труда. Также стоит отметить, что тарифная ставка и оклад, которые вырастут — это неизменные составляющие, гарантированно выплачивающиеся работнику, независимо от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Увеличение гарантированной составляющей заработной платы — это стимул для всего нашего многотысячного коллектива трудится качественно, добросовестно и успешно выполнять все поставленные задачи».