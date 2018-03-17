Москва, 17 марта, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Ли Чжаньшу с избранием на пост председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Voice of America Ли Чжаньшу

Тайное голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации настроены на дальнейшую активную работу с китайскими коллегами по развитию парламентских связей в интересах укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами и дружбы между нашими народами», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ли Чжаньшу родился в 1950 году в провинции Хэбэй. С 2012 года является членом Политбюро ЦК КПК, а также главой канцелярии ЦК КПК. В 2010—2013 годах занимал пост секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу. Сменил на посту Чжан Дэцзяна.